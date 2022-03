Concurso CRM AC: veja o resultado preliminar da prova objetiva

O concurso CRM AC divulgou no dia 08 de março de 2022 o resultado preliminar da prova objetiva. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre ofertou 01 vaga para o cargo de Contador.

As inscrições no concurso CRM AC foram feitas pelo site www.ibade.org.br até o dia 20 de janeiro de 2022. O valor da taxa de inscrição foi de R$75,00.

O salário inicial é de R$ 4.380,43, além dos benefícios pertinentes ao cargo.

Veja abaixo o índice com informações sobre o concurso CRM AC:

Concurso CRM AC: Situação atual

09 de março de 2022: resultado preliminar da prova objetiva

22 de dezembro de 2021: edital publicado

02 de dezembro de 2021: banca definida

Foi definida a banca do concurso CRM AC! A escolhida foi o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE).

Concurso CRM AC: Remuneração e benefícios

De acordo com o edital CRM AC o aprovado receberá o vencimento básico de R$ 4.380,43 mais benefícios.

– auxílio creche: R$ 300,00 (trezentos reais) por dependente com idade de 06 (seis) meses até 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses;

– ticket alimentação: R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais).

Concurso CRM AC: Cargos e vagas

Está sendo ofertada uma vaga para o cargo de Contador.

Concurso CRM AC: Inscrições

Os interessados na vaga ofertada no edital CRM AC para contador se inscreveram entre os dias 27 de dezembro de 2021 e 20 de janeiro de 2022. De acordo com o edital CRM AC, o valor da taxa de inscrição foi de R$75,00.

Já as provas objetivas ocorreram dia 13 de fevereiro do próximo ano (2022).

As inscrições foram realizadas pela Internet: no site www.ibade.org.br

Concurso CRM AC: Carreira

Requisitos e Atribuições

CONTADOR

Requisitos: Para concorrer a vaga ofertada no edital CRM AC o candidato deverá ter certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, curso de graduação de nível superior, bacharelado, em Contabilidade, reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no Conselho Regional de Contabilidade.

Atribuições:

O aprovado no concurso CRM AC deverá assegurar o cumprimento eficiente e eficaz das normas e procedimentos regidos pela legislação contábil em geral, acerca dos registros, controles e demonstrativos contábeis do CRM-AC.

Suas principais atribuições são:

Elaborar orçamento anual do CRM-AC, estabelecendo a previsão orçamentária para geração das receitas bem como para as despesas, considerando as estimativas de reajustes conforme média dos 03 últimos exercícios e o em vigência, submetendo o orçamento à apreciação da Diretoria para análise e aprovação.

Acompanhar a execução do orçamento anual elaborado e aprovado, observando a utilização da dotação orçamentária em cada grupo/rubrica das receitas e despesas, providenciando, caso atenda as condições, a concessão de créditos adicionais e realizando a transferência de determinado grupo/rubrica.

Realizar a classificação contábil da documentação originária das receitas, constantes dos extratos financeiros e despesas provenientes dos processos de pagamento dos compromissos financeiros contratados junto a fornecedores de materiais, produtos e serviços, realizando os seus devidos registros.

Elaborar e conferir a prestação de contas do Conselho, verificando documentação comprobatória e confirmando sua validade.

Providenciar o fechamento mensal da contabilidade, emitindo por sistema específico o razão, diário e balancete para envio à Diretoria.

Orientar, sempre que necessário, aos Gestores das áreas usuárias, em temas relacionados ao exercício fiscal como contratação de prestadores de serviços, informando dados sobre dotação

orçamentária, elementos para Comissão de Licitação e outros, sempre que solicitado para realização de processo licitatório, utilização da dotação orçamentária, emissão de relatórios

Concurso CRM AC: Etapa

O presente concurso CRM AC foi composto de etapa única, o tempo total de realização da Prova Objetiva foi de 3h e 30 min.

Prova objetiva do Concurso CRM AC

Disciplinas

Língua Portuguesa: 10 questões

Raciocínio Lógico Quantitativo: 10 questões

Informática Básica: 10 questões

Conhecimentos Específicos 20 questões

Estrutura da prova

A Prova Objetiva teve caráter eliminatório e classificatório e foi constituída de questões de múltipla escolha.

Concurso CRM AC: Último concurso

No último concurso CRM AC, realizado em 2019, as remunerações variavam entre R$ 1.931,80 e R$ 4.380,43, mais os benefícios de auxílio-alimentação de R$ 675,00 e auxílio-creche no valor de R$ 300,00, com jornadas de trabalho de 40 horas semanais.

O último certame ofertou 95 vagas, sendo 06 vagas de caráter imediato, mais 89 vagas para formação de cadastro reserva, nos níveis médio e superior.

As oportunidades são para os seguintes cargos:

Nível Médio: Assistente Administrativo (5+ 65CR);

Assistente Administrativo (5+ 65CR); Nível Superior: Analista Administrativo (1+ 24CR).

De acordo com o contrato da banca, o novo edital deve oferecer vagas para nível superior. Ainda não foram definidos os cargos.

Materiais gratuitos do Concurso CRM AC

Resumo do edital CRM AC