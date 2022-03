Deracre conclui serviço de limpeza e avança com ação tapa-buraco em ramal de Porto Acre

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) e o Consórcio AG GT de empresas contratadas, concluiu o serviço de limpeza nas laterais e continua com operação tapa-buraco no Ramal Flaviano Melo, localizado no Projeto de Assentamento Humaitá, em Porto Acre.

De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, os trabalhadores do consórcio continuam com os serviços de melhorias nos 13 quilômetros de extensão do ramal.

“Os trabalhos foram intensificados e os agentes do consórcio realizaram a limpeza nas laterais do ramal, continuando com o serviço de tapa-buraco. O Deracre, em parceria com a comunidade, atua na recuperação de três pontes de madeira”, afirma o presidente.

As intervenções nos ramais são realizadas pelo Deracre, que continua com obras em todo o estado.