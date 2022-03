Disputa pela vaga de vice de Gladson ganha novos nomes e governador dispara: “Essa é uma decisão pessoal”

Vice

Com os prazos legais perto de terminarem, as discussões sobre as composições das chapas para as eleições deste ano começam a ganhar forma. Ao ContilNet, o governador Gladson Cameli (PP) falou sobre um dos assuntos que mais tem gerado expectativas na sua chapa: a escolha do vice.

Nomes

Com a descompatibilização de Rômulo Grandidier, o assunto voltou à tona. Isso porque o secretário é tido como um dos favoritos na disputa, que conta ainda com nomes como Socorro Neri (Educação) e Alysson Bestene (descompatibilizado da Segov).

Decisão pessoal

“Respeito todo e qualquer nome posto, mas essa é uma decisão extremamente pessoal. Não posso cometer os mesmos erros do passado. Minha postura permanece a mesma: acolho, respeito, e a decisão será tomada no momento oportuno”, disse o governador.

Reforma

O governador comentou também sobre os ajustes que tem feito para dar forma ao seu novo secretariado, já que alguns funcionários do alto escalão estão se afastando da gestão para disputar às eleições. Gladson disse estar feliz com as últimas mudanças.

Novos tucanos

O PSDB do Acre realiza nesta quarta-feira (30) a filiação de novos tucanos ao partido. Normando Sales, Rudilei Estrela, Dr. Carlos Beiruth, Assur e Leôncio Castro assinarão suas fichas de filiação na sede da sigla, em Rio Branco. O evento está marcado para às 15h.

Sem dinheiro

De acordo com uma denúncia da deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB), o município do Jordão está sofrendo com a falta de dinheiro em espécie. Segundo Perpétua, a Caixa Econômica Federal reduziu as remessas de dinheiro para o Jordão, o que tem dificultado a vida da população, que quase não utiliza cartão ou pagamentos via pix.

Solução

Para tentar resolver a situação, Perpétua se reuniu hoje com a presidência da CEF, em Brasília, e solicitou que o banco encontre formas de sanar o problema. “Jordão está enfrentando problemas por falta de dinheiro em espécie. Não existe moeda circulando no município e a população está viajando até três dias ou comprando passagem aérea se quiser fazer transações bancárias. É muito importante que a Caixa, conhecido como o bando dos pobres, possa chegar e fazer seu trabalho social nos municípios mais isolados do Acre”, cobrou a deputada.

Devolução

A vereadora Michelle Melo (PDT) comentou na sessão da Câmara de Vereadores desta terça sobre o episódio em que sua companheira foi “flagrada” com um carro funcional em uma academia de musculação. A vereadora explicou novamente que usou o veículo para otimizar seu trabalho, já que foi da academia direto para cumprir suas agendas nas comunidades. Além disso, Melo disse que protocolou na Casa a devolução de duas diárias da caminhonete para evitar qualquer mal entendido.

Novidade

O jovem Jefferson Barroso, um dos mais proeminentes quadros políticos do Acre da nova geração, ganhou uma nova missão: foi nomeado diretor de Assistência Social, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) da Prefeitura de Rio Branco. Chega pra qualificar uma gestão que tem sofrido com críticas justo pela falta de quadros técnicos. Acertou Bocalom.