Dona do ‘maior bumbum do Brasil’ é assediada na rua

Vanessa Ataídes, que é modelo e jornalista, é conhecida por ter 126cm de glúteos. Dona do bumbum considerado o maior do Brasil, a modelo foi agredida verbalmente na rua justamente por causa desse atributo.

“Eu trato todas as pessoas bem e com respeito. Então, não tenho por que admitir as pessoas me tratarem mal. Não tenho culpa se algumas pessoas preferem se acabar em vez de se cuidar para se sentirem melhor. Por que tenho que pagar isso?”. Vanessa não deu detalhes do acontecido.

“Não sou uma mulher de ficar calada com determinadas situações, ainda mais se essas forem contra os meus princípios…. E que as pessoas precisam ter mais empatia umas pelas outras. Respeito acima de tudo”, completou a modelo, que afirmou não ter xingado de volta seu agressor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por by Vanessa Ataídes (@vanessa.ataidess)