O governo do Acre, através da Polícia Civil, promove ação itinerante de emissão de carteira nacional de identidade no município do Jordão, no interior do estado. A ação está sendo realizada na escola Jairo de Figueiredo Melo e segue até dia 25 de março.

A iniciativa conta com o apoio da Casa Militar, por meio da Diretoria de Operações Aéreas, que disponibilizou o Harpia 2 para a mobilização dos profissionais da Polícia Civil até o local.