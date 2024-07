Rio Branco tem o maior número de eleitores, enquanto Santa Rosa tem o menor, diz TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou dados do eleitorado acreano na última semana. Segundo os números, o Acre tem 612.448 pessoas aptas a votar, apontando um aumento de 24.015 eleitores em comparação a última eleição em 2022. No Brasil, o número é de 155.912.680 eleitores.

De acordo com o TSE, o município de Rio Branco tem 271.518 eleitores, o que representa 44,33% do total do eleitorado acreano. A segunda maior cidade do estado, Cruzeiro do Sul, também tem o segundo maior número de eleitores, com 62.645, representando 10,23%, seguido de Sena Madureira com 30.666 (5,01%), Tarauacá com 28.427 (4,64%) e Brasiléia com 19.483 (3,18%).

O município com menor número de eleitores é Santa Rosa do Purus com 3.918 (0,64%), seguido de Jordão com 5.892 (0,96%), Porto Walter com 7.827 (1,28%), Manoel Urbano com 8.250 (1,35%) e Capixaba com 8.569 (1,40%).

Segundo o TSE, no Acre, 92,41% dos eleitores tem biometria, sendo 565.952 e apenas 7,59% não possui biometria, sendo 46.496 eleitores. A biometria foi um mecanismo criado pela Justiça Eleitoral para tornar o processo eleitoral brasileiro ainda mais seguro. Neste ano, os eleitores vão às urnas para escolher novo prefeito, vice-prefeito e vereadores de cada cidade.

Veja a lista do número de eleitores por município:

Acrelândia: 10.235 (1,67%)

Assis Brasil: 7.173 (1,17%)

Brasiléia: 19.483 (3,18%)

Bujari: 11.829 (1,93%)

Capixaba: 8.569 (1,40%)

Cruzeiro do Sul: 62.645 (10,23%)

Epitaciolândia: 14.306 (2,34%)

Feijó: 23.221 (3,79%)

Jordão: 5.892 (0,96%)

Manoel Urbano: 8.250 (1,35%)

Marechal Thaumaturgo: 11.728 (1,91%)

Mâncio Lima: 14.331 (2,34%)

Plácido de Castro: 12.757 (2,08%)

Porto Acre: 14.859 (2,43%)

Porto Walter: 7.827 (1,28%)

Rio Branco: 271.518 (44,33%)

Rodrigues Alves: 12.247 (2,00%)

Santa Rosa do Purus: 3.918 (0,64%)

Sena Madureira: 30.666 (5,01%)

Senador Guiomard: 19.512 (3,19%)

Tarauacá: 28.427 (4,64%)

Xapuri: 13.055 (2,13%)