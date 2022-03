Em Sena Madureira, Corpo de Bombeiros realizam atendimento pré-hospitalar

A guarnição do 6º Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndios Florestais (BEPCIF) do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) realizou o Transporte Pré-Hospitalar de um homem de 61 anos, em Sena Madureira, neste sábado (26).

Segundo informações, o homem havia sido pisoteado por um boi e estava com fraturas, no Ramal 25, Cassiriãn.

Devido às fortes chuvas e muita lama, a viatura de Salvamento do Corpo de Bombeiros não chegava com segurança até o local, solicitando então, um quadriciclo com a finalidade de cumprir a missão, foi percorrido 60 quilômetros de ramal.

O homem foi atendido pela guarnição, no momento do atendimento pré-hospitalar sentia dores no peito e sangramento facial, devido um corte no queixo, ocasionado pelo animal. A vítima foi encaminhada até o município do Bujari para receber atendimento médico.