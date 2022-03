Funcionário de restaurante mata patrão e justifica: “Estuprou minha esposa e filha”

O dono de um tradicional restaurante em Piracicaba, no interior de São Paulo, foi morto a facadas pelo próprio funcionário na manhã deste domingo (20).

Em depoimento à Polícia Civil, o autor do homicídio informou que, há dez anos, em uma viagem, o patrão abusou de sua mulher e sua filha, e esta teria sido a motivação do crime. Ele também disse que, antes de desferir os golpes, não houve nenhuma discussão ou briga entre os dois.

A Polícia Militar informou que o trabalhador deu várias facadas no patrão, sendo que duas atingiram as costas e o tórax. Carlos Alberto Camargo, empresário de 48 anos, morreu no local.

O homem foi contido por outros trabalhadores do estabelecimento e, em seguida, acabou preso pela PM, que fazia patrulhamento pela região. Ele trabalhava no restaurante como churrasqueiro havia oito anos. Segundo a polícia, ele ficou um tempo afastado e voltou a trabalhar há uma semana.

Uma outra hipótese para o crime, segundo a Polícia Civil, é que o homem teria tido um surto psicótico. Familiares dele também relataram em depoimento aos policiais que o suspeito usa medicamentos controlados e trata de transtornos psiquiátricos.

“Em entrevista preliminar com ele, ele disse que faz tratamento já há cerca de 10 anos, e faz uso de medicação controlada e que toma os remédios de acordo com a prescrição médica”, afirmou um policial.

O funcionário não tinha passagem pela polícia e vai responder pelo crime de homicídio e também lesão corporal, porque, segundo o boletim de ocorrência, um ajudante do restaurante também ficou ferido.

Nas redes sociais, o restaurante informou que fechará as portas temporariamente por luto: “Nosso saudoso Carlinhos foi morar no céu”. Carlos era casado e deixa dois filhos.