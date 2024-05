Amigo de motorista do Porsche volta a ser internado após complicações

O amigo do motorista do Porsche Carrera que fraturou quatro costelas e teve o baço retirado, em razão do acidente de trânsito que sofreu no final de março, voltou a ser internado no mesmo hospital por onde passou antes em São Paulo.

Marcus Vinicius Machado Rocha teve complicações de saúde precisou voltar no dia 30 de abril ao Hospital São Luiz, unidade Anália, na Zona Leste. Ele está há uma semana num leito normal fazendo exames após sentir dores no corpo; não há ainda previsão de alta.

Os médicos avaliam se há necessidade de Marcus passar por ao menos mais duas cirurgias. Uma delas seria para retirada dos resquícios do baço que continuam no seu organismo e estariam causando incômodo a ele. A outra operação pode ser no joelho esquerdo, que teve lesão nos ligamentos.

Porsche bateu a 114,8 km/h

Marcus tem 22 anos e é estudante de medicina. Essa é a segunda vez que ele é internado após se ferir gravemente no acidente provocado pelo empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, que dirigia o Porsche e bateu na traseira do Renault Sandero do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, que morreu depois em um hospital. Fernando tem 24 anos e Ornaldo tinha 52.

O acidente ocorreu no dia 31 de março na Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé. Câmeras de segurança gravaram a batida. Fernando estava a 114,8 km/h, segundo laudo pericial da Polícia Técnico-Científica. O limite de velocidade para a via é de 50 km/h.

Marcus ocupava no banco do passageiro do carro de luxo e ficou quase dez dias internado no Hospital São Luiz, sendo sete deles na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Nesse período, foi entubado e ficou em coma induzido, e passou por passou por duas cirurgias: para retirada do baço e colocação de drenos para tirar água dos pulmões.