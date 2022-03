Fundhacre celebra Dia do Ouvidor com mais de 500 atendimentos em apenas cinco meses

A ouvidoria da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) foi instituída na gestão do atual presidente João Paulo Silva, no intuito de oferecer um atendimento eficaz, resolutivo e atuante na vida do usuário. Com isso, o setor desenvolve boas práticas, tais como Ouvidoria Itinerante nas enfermarias, a busca ativa, Ouvidoria na Comunidade, como também visitas permanentes dentro do complexo Fundhacre, Hospital do Idoso e Nefrologia.

Na última quarta-feira, 16 de março, comemorou-se o Dia do Ouvidor, que é o profissional responsável por fazer a mediação entre a instituição a qual pertence e o público, promovendo comunicação de qualidade entre ambos.

“Atualmente já contamos com mais de 500 atendimentos com um grau de resolutividade alto. Além disso, realizamos uma pesquisa permanente para saber o grau de satisfação do usuário”, destaca a gerente do setor de ouvidoria, Socorro Lima.

A busca ativa resultou em maior conhecimento da unidade hospitalar, dos fluxos de atendimento, proporcionando maior aproximação entre os setores e, consequentemente, maior eficácia e celeridade na resolução de demandas que foram coletadas. Essas práticas reiteradas resultaram em uma credibilidade que a Ouvidoria começou a adquirir.

“Vale ressaltar que a Ouvidoria está inserida na ferramenta digital Fala.BR, que é um site, a nível nacional, onde a população pode apresentar sugestões, propostas, entre outros, a qual traz acessibilidade e facilita a participação do usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) na atual gestão”, afirma a gerente.

O usuário encontra o setor de Ouvidoria na entrada da Fundhacre com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira .

A paciente Francilene Nunes Pereira é moradora do Belo Jardim e deu entrada no pedido de cirurgia em 6 de junho de 2019. Após atendimento no setor de Ouvidoria, conseguiu agilizar a cirurgia de hérnia umbilical. “Trata-se de uma ouvidoria que realmente funciona. Eles, de fato, buscam dar uma resposta à população”, declarou a paciente.