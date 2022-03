Gladson promete ampliação do Hospital de Sena até fim do ano: “Não vou passar anos e anos postergando”

Durante entrevista a uma rádio em Sena Madureira, na manhã desta quinta-feira (24), pouco antes do evento de ordem de assinatura da construção da Ponte sobre o Rio Iaco, o governador Gladson Cameli (PP), garantiu ao povo senamadureirense que vai entregar a obra do Hospital João Câncio Fernandes até o final do ano.

“Estou aqui para que a gente possa cada vez mais ajudar as pessoas e temos um desafio que é o Hospital João Câncio, que temos data e hora para inaugurar ele, não vou esperar para o ano que vem, eu não vou inaugurar em período de eleição, mas ele tem que estar pronto, porque a população de Sena, que é o terceiro maior município do estado, não pode mais esperar”, disse.

O governador disse ainda que não vai admitir assinar a ordem de serviço de uma ponte e não inaugurar a obra do hospital que passa por ampliação.

“Estou a apenas três anos e três meses à frente do Palácio, não vou resolver os problemas da noite para o dia, não quero colocar a culpa em ninguém, pois a responsabilidade, o parlamentar coloca o recurso e cabe a mim colocar para rodar. Mas nós temos que relembrar a pandemia que estamos vivenciando. Eu não vou tapar o sol com a peneira, o problema é uma questão burocrática e técnica, como eu eu construo uma ponte, dou uma ordem de serviço, e um hospital não se conclui? Ninguém vence a burocracia? Eu só estou avisando que minha ansiedade é igual a do povo e eu quero e vou inaugurar esse hospital de Sena Madureira esse ano e a equipe trate de ter essa consciência, pois se não dá, me dê uma solução, pois não vou passar anos e anos postergando obras”, asseverou.

Assista à entrevista completa: