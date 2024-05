Friagem no Acre, seca do rio e INSS sem funcionários; veja as mais lidas dessa semana

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

SEGUNDA-FEIRA

Alerta: friagem chega ao Acre nesta terça-feira e temperatura pode chegar a 15°C

Coloca o agasalho que lá vem frio! As temperaturas no Acre devem baixar a partir desta terça-feira (14), com previsões de mínimas de até 15°C. Segundo o meteorologista Davi Friale, do site O Tempo Aqui, esta é a terceira onda polar de 2024 e poderá registrar a menor temperatura do ano.

Mais um acreano é preso envolvido em furto de mais de meio milhão em agência bancária do AM

A Polícia Civil informou que prendeu mais um acreano envolvido após invadir e furtar uma agência bancária da cidade de Guajará, no interior do Amazonas, vizinha de Cruzeiro do Sul. O grupo furtou mais de meio milhão em dinheiro.

TERÇA-FEIRA

Dois anos após ser acusado de matar Johnliane, Ícaro Pinto tem CNH suspensa pelo Detran

Na edição do Diário Oficial do Acre desta terça-feira (14), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) publicou uma lista com mais de 100 condutores que tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.

Homem faz denúncia para a polícia e apanha de facção criminosa em Rio Branco

Jairo Oliveira da Rocha, de 53 anos, foi agredido a golpes de ripa na noite desta segunda-feira (13), após receber uma disciplina imposta por uma organização criminosa, na rua General Vieira de Melo, no bairro Esperança, em Rio Branco.

QUARTA-FEIRA

Frio vai durar até quando? Friale dá detalhes sobre previsão para os próximos dias; confira

A chegada de uma onda polar derrubou as temperaturas em vários municípios do Acre. Nesta quarta-feira (15), em Rio Branco, nas primeiras horas do dia, os termômetros marcaram 16°C.

Sargento da PM recebe processo administrativo por não cumprimentar comandante em lanchonete

No último mês um caso envolvendo militares do município de Tarauacá virou motivo de um processo administrativo protocolado na Polícia Militar.

QUINTA-FEIRA

Jovem abandona sonho de ser jogador e abre escolinha social de futebol para ajudar crianças

O sonho de se tornar um atleta é comum entre diversas crianças e adolescentes, mas o caminho até ele é bem diferente de sua realização, e às vezes só o talento e oportunidades não são o suficiente, sendo necessário até mesmo um pouco de sorte. Por vezes , as dificuldades financeiras se tornam grandes empecilhos para que jovens continuem trilhando o caminho para se tornar um esportista profissional.

Sem funcionários, INSS amanhece de portas fechadas, mais uma vez, no interior do Acre

Os moradores de Sena Madureira que procuraram a sede do INSS na manhã desta quinta-feira (16) para acessar algum tipo de atendimento perderam a viagem. Mais uma vez, o portão estava trancado no cadeado e no local é possível encontrar apenas o vigilante do prédio.

SEXTA-FEIRA

Após decisão do STJ, Gladson diz que vai reunir equipe e fala sobre sua posição nas Eleições de 2024

O governador Gladson Cameli disse que irá se reunir com a equipe de governo após a decisão da corte do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu o manter no cargo.

Seca severa: nível do Rio Acre está abaixo dos 3 metros em Rio Branco; veja a medição

O Rio Acre chegou a menor cota para o período nos últimos 10 anos, na capital acreana, registrando a marca de 2,88 metros na manhã desta sexta-feira (17), de acordo com a medição realizada pela Defesa Civil.