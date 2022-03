Governo do AC divulga edital com vagas para estágio em nível médio e superior

O Governo do Estado do Acre divulgou no Diário Oficial desta terça-feira (8), edital de abertura do processo seletivo simplificado para seleção de estagiários para atender as necessidades do Governo.

O Instituto Evaldo Lodi (IEL) será o responsável pelo certame. As inscrições serão feitas por meio eletrônico a partir de quarta-feira (10) até o dia 31, por meio do envio da documentação relacionada no edital disponível abaixo para o endereço eletrônico [email protected]

As vagas são para alunos do ensino médio e superior e o contrato terá duração de um ano. Os estágios têm carga horária de 4 a 6 horas e as bolsas variam entre R$ 280,00 e R$ 630,00, mais o auxílio transporte.

Confira o edital completo AQUI.