Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (20/3)

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Aos poucos, mas com firmeza, sua alma sairá do atoleiro e se vestirá com novas roupas, para continuar a luta entre o céu e a terra. O estado a ser superado terá de servir para você condicionar melhor suas atividades.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Há coisas que andam bem, outras nem tanto, e há ainda algumas que dão sinais de desgaste completo. Tudo isso junto e ao mesmo tempo produz um estado de tensão que será melhor sua alma administrar com total sabedoria.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Não está tudo certo, mas tampouco anda tudo absolutamente errado. Como sempre, a experiência de vida é uma mistura de tudo acontecendo junto e ao mesmo tempo, e que sua alma se vire para administrar essa complexidade.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Ótimo é quando a alma pode realizar o máximo possível das ideias que fazem o coração ferver de vontade. São raros esses momentos, portanto, é melhor os aproveitar quando surgirem, deixando as dúvidas de lado.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Ainda que nem tudo esteja de acordo com suas preferências, você encontrará uma margem bastante ampla para desfrutar do regozijo que sua alma procura. Portanto, foco no que anda direito e divina indiferença pelo resto.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os pedidos que as pessoas fazem podem parecer um tanto esdrúxulos, mas são pedidos mesmo assim, e cabe dar acolhimento, nem que seja para refletir sobre como as coisas andam mudando entre o céu e a terra.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Coisas boas podem acontecer, mas sua alma não tem domínio sobre elas. Ao mesmo tempo, há coisas boas que você pode fazer acontecer, e você tem completo domínio sobre elas. Então, vai esperar acontecer ou fazer acontecer?

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Esperar que a onda vire ao seu favor, essa é uma atitude pertinente de vez em quando, mas não para se acomodar nela, porque no mais das vezes, na experiência humana de ser, é preciso fazer acontecer o destino.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Momento favorável aos seus intuitos, quaisquer que esses sejam, e é aí que reside o problema, porque, será que sua alma conhece bem os reais intuitos que motivam as ações? Se não conhecer, é hora de conhecer.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Estes são tempos de emoções densas e profundas, que refletem tudo que sua alma rumina em silêncio, diante dos acontecimentos, das obrigações que precisa cumprir a contragosto. Defina isso e siga em frente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Está tudo certo, mas o mundo anda mais incerto do que nunca, o que achata qualquer tipo de experiência elevada que sua alma poderia desfrutar neste momento. Leve isso em consideração nas suas reflexões diárias.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Ponha seus pés no caminho de um novo ciclo, faça isso se munindo de bom humor e leveza, para contrariar o efeito desse mundo que a cada dia fica mais denso. Confie em seu taco, continue jogando, porque ainda tem muito jogo.