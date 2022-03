MDB sinaliza preferência por Mara, já fala até em vice e acende alerta amarelo em candidatura de Jarude

Após a chegada dos irmãos Rocha no MDB, muita coisa mudou. Informações de última hora que me chegam dão conta de que, em reuniões à portas fechadas, já fala-se até em quem será o vice – ou a vice – de Mara.

Negociações com outros partidos, com alguns nomes que já até passaram por essa coluna, acontecem e estão em estágio avançado.

Com as últimas informações que chegam, o partido demonstra a candidatura do jovem Emerson Jarude pode ter sido deixada de lado, o que foi cogitado por setores da imprensa.

Teria sido o jovem Jarude vítima de uma ‘rasteira’ no glorioso do dr. Ulysses? Estaria ele preparado para lidar com isso? E o partido: vai falar sobre o assunto? Vamos acompanhar a saga.

OS BASTIDORES DO EMBATE ENTRE BOCALOM E GLADSON – E A OPINIÃO DE JAIR BOLSONARO: ACESSE O BLOG DO TON.