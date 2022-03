Messi admite possível adeus na Argentina: “Depois da Copa vou repensar muitas coisas”; veja lances

Se foi uma despedida, a resposta só será conhecida após a Copa do Mundo. Mas em seu possível último jogo oficial com a seleção argentina em seu país natal, Messi brindou a torcida na Bombonera com uma grande atuação na vitória albiceleste por 3 a 0 sobre a Venezuela, na sexta-feira.

Após o jogo, Messi reconheceu a incerteza sobre seu futuro. Com o fim das eliminatórias – a Argentina ainda tem dois jogos a fazer, mas ambos fora de casa -, a expectativa é de que a seleção não jogue mais no país até a Copa do Mundo. Aos 34 anos, o camisa 10 não sabe se continuará sua carreira com a equipe albiceleste em 2023.

