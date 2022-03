Michelle Melo denuncia perseguição de colega vereador: “Pagou para seguirem a mim e minha esposa”

A vereadora Michelle Melo (PDT) denunciou na manhã desta terça-feira (29), o que chamou de “fogo amigo”. Segundo ela, um vereador teria pago, com recursos públicos, um site de notícias local para publicar matéria “distorcida” a seu respeito e para que um jornalista seguisse ela e sua esposa, Jiza Lopes.

“Sabe a matéria distorcida que saiu ontem? Saiu do gabinete de um vereador, que segundo delação de seu próprio gabinete( e deixo assim para não comprometer a fonte) pagou para me seguirem e seguir minha esposa. Tudo com intenção de buscar algo para diminuir o meu trabalho. Covarde!”, escreveu a vereadora em sua conta no Twitter.

Sem citar nomes, Michelle também diz estar sendo vítima de homofobia por parte do colega de parlamento em grupos de WhatsApp, onde uma foto sua estaria sendo compartilhada falando a respeito de sua orientação sexual. A vereadora é declaradamente bissexual e vive um casamento homoafetivo.

“Ser mulher, LGBTQI+, oposição e que mostra trabalho, no Acre e no Brasil, é um grande desafio, mas que eu tenho coragem e ousadia para enfrentar pela convicção das vozes que eu preciso representar! Aguardem! Eu ainda tenho muito a fazer! O chamado “fogo amigo”, prática típica da velha política, não combina comigo. Eu sou de verdade. “Nasci” na política há quase 2 anos, tenho muito que aprender mas tenho feito aquilo que sei fazer de melhor: trabalhar em prol de toda gente”, disse Michelle.