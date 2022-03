Murilo Huff é “cancelado” por viver suposto affair com amiga de Marília Mendonça; entenda

Hoje, o Diário Prime comentará sobre o cantor Murilo Huff que está cancelado por supostamente ter um caso com uma amiga da falecida Marília Mendonça.

A princípio, foi levantado essa hipótese após o cantor ter postado uma foto no seu instagram, e uma seguidora comentar que se caso o boato fosse verdade. Murilo teria perdido o respeito pela seguidora.

Murilo Huff tomou atitude após se deparar com o comentário

Em seguida, Murilo Huff se posiciona sobre o comentário feito, o cantor disse que seria fake news. Internautas ainda supõem a quantidade de mulheres que existem no mundo para o cantor se envolver.

Portanto o assunto foi adiante, e Murilo ainda sofre as consequências por supostamente viver affair com uma amiga da cantora. Hoje o cantor vive com seu filho de 2 e cria o filho sozinho.

A vida do casal

Anteriormente, Murilo Huff conta como Marília e ele fizeram o filho, o cantor contou o fato em um podcast dando risada do fato. Que ocorreu, em um show do Luan Santana, o casal ingeriu uma garrafa de vinho de 3 litros.

Entretanto, Murilo aparenta sofrer com a perda da mãe de seu filho, e está tendo todos os cuidados necessários com Léo. O cantor é cuidadoso e dedicado com o futuro do seu filho, mas não é só com isso que ele tem seus cuidados.

Murilo faz homenagem no show para Marília Mendonça

Em suma, Murilo fez homenagem no seu primeiro show após a morte de Marília Mendonça, o que comoveu muito seus fãs e o próprio cantor que se emocionou ao cantar música de Marília.

Pro fim, tiramos a conclusão que Murilo ainda sente bastante com a partida da cantora, e que será difícil ele conviver com Léo e ter de explicar para o filho a morte da mãe para criança que aparentemente era bem apegada a sua mãe.