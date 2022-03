“Não permitirei que usem da politicagem para manchar a honra da minha família”, diz vereadora Michelle

“Não permitirei que usem da politicagem para manchar a honra da minha família”. Assim foi a fala da vereadora Michelle Melo, que relembrou hoje na tribuna da câmara de Rio Branco a sua história e a da sua família.

Filha do Nelsinho e da Dedé, ela relembra que o pai começou a trabalhar aos 9 anos como vendedor de picolé, que tem uma trajetória empresarial respeitável desde antes de ela nascer, como muitos empresários acreanos, que contribuem com seus impostos e com a economia do Acre.

“A população não sabe, mas nesse momento há muita movimentação política, e os ataques a única mulher que tem se levantado e é taxada de -a pedra no sapato do prefeito- são para diminuir o tamanho do meu trabalho”, disse Michelle.

Michelle Melo lembrou na tribuna que foi a vereadora que votou a favor do impeachment do prefeito, que votou contra o repasse de 2,4 milhões para as empresas de ônibus, que abriu a CPI do transporte coletivo para trazer transparência!

Também lembrou que foi a vereadora que não teve medo de denunciar os indícios de assédio sexual do secretário Frank Lima.

“Não permitirei que ninguém queira manchar a honra da minha família, pessoal pública sou eu, e com muito orgulho sou filha do Nelsinho e da Dedê, e seguirei honrando meu pai e minha mãe, fazendo um trabalho com dignidade e honestidade”, finalizou a vereadora Michelle Melo, que está sendo assediada por vários partidos para compor as chapas políticas para 2022.