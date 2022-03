Neta de Silvio Santos comenta relação com o avô: ‘Não existe intimidade’

Ligia Abravanel, irmã de Tiago Abravanel, abriu o jogo sobre a sua relação e dos irmãos com o avô, o apresentador Silvio Santos. De acordo com ela, não existe a intimidade que as pessoas imaginam.

A irmã do ex-participante do “BBB 22” (TV Globo) afirmou que a relação com toda a família sempre foi muito boa, eles se dão bem, mas se veem muito pouco.

“Acho que por conta do meu avô sempre ter trabalhado muito, não temos uma relação tão próxima como o Tiago disse no programa. Mas sempre que a gente se encontra, principalmente nas datas comemorativas, é sempre muito gostoso, muito divertido. Mas não é uma relação como as pessoas imaginam que seja, de todo domingo estar junto, de ter intimidade. Nós somos próximos, sim, mas não existe intimidade como imaginam”, disse ela.

Sobre a participação do irmão na casa mais vigiada, que desistiu do reality show, Ligia contou que Tiago foi sincero e avalia positivamente a permanência dele no reality show.

“Tiago foi muito de verdade. Ele é essa pessoa do bem, que gosta de ter uma boa convivência com todos e que dificilmente entra em atritos, mas, se entra, se impõe e coloca suas opiniões. É um cara alegre, enfim, é exatamente o que acabamos de assistir”, comentou ela.

Durante o período do irmão no “BBB 22″, ela foi uma das pessoas que se empenhou nas redes sociais de Tiago durante a participação do reality show.

Ela e o irmão trabalham juntos em uma marca especializada em pijamas. Segundo ela, não se trata apenas de uma grife de roupas para dormir. “São peças confortáveis e estilosas, que podem ser usadas em qualquer ocasião, basta usar a criatividade. Defendemos que cada um é livre para ser e vestir o que quiser e do jeito que quiser”, explicou.

De acordo com ela, o estilo pessoal do avô é uma referência para o negócio. “Vovô fora da televisão sempre gostou de roupas muito coloridas e estampadas, principalmente nas férias. E, em casa, quando não está trabalhando, usa muitos pijamas, muito mesmo, praticamente o dia inteiro. Ele é uma grande inspiração para a gente como marca, acredito que esteja em nosso DNA, porque a gente também gosta muito de vestir looks confortáveis e coloridas. Achamos que isso traz alegria para o nosso dia a dia e para nosso jeito de viver”, finalizou.