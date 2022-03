Neymar, após ver Bruna com ex-BBB Rodrigo, tem crise de ciúmes e se enfurece

Recentemente, a atriz Bruna Marquezine expôs sua briga com Anitta, por conta de Neymar. No entanto, são águas passadas, principalmente porque o atleta já está namorando outra, Bruna também.

Contudo, aparentemente o relacionamento está passando por uma certa crise. O motivo? Bom, ele teve uma crise de ciúmes após a sua atual namorada, Bruna Biancardi encontrar ninguém menos que o ex-BBB, Rodrigo.

Em suma, o encontro aconteceu enquanto o jogador estava defendendo o Brasil nas Eliminatórias da Copa, sua parceira foi ao encontro do galã. Além disso, os dois foram flagrados em um momento pra lá de íntimos, o que enfureceu o ex-namorado de Bruna Marquezine. As informações são da coluna de Leo Dias, do Metrópoles.

Eles não foram vistos aos beijos, mas ao fim da noitada o rapaz a acompanhou até o estacionamento e os dois deram um abraço longo e apertado que chamou atenção de quem estava ao redor.

Desse modo, vale pontuar que os dois se aproximaram por meio das redes sociais. Mas, Neymar não ficou nada contente com essa aproximação. Inclusive, Bruna Biancardi segue tentando ‘engrenar’ o relacionamento com o jogador de futebol, porém, ele ainda está receoso.

Vale lembrar que a influenciadora e o craque já estavam juntos desde o ano passado, mas só assumiram o romance no início de 2022. Os dois fizeram questão de publicar fotos juntos nas redes sociais.

O jogador Neymar e sua nova namorada Bruna Biancardi (Foto: Reprodução)

Bruna Marquezine expõe briga com Anitta por causa de Neymar

Recentemente, a atriz Bruna Marquezine abriu o jogo e expôs a rixa com Anitta, por conta de Neymar. Por fim, ela afirmou que elas estão super bem atualmente.

“Eu sempre gostei das músicas dela. Independentemente da gente se falar ou não, ter algo mal resolvido ou não, sempre consegui separar isso. Eu já estava sentindo há um tempo uma vontade. Acho que nem falei isso pra ela ainda. De encontrá-la e falar: ‘Está tudo bem, não existe nada’”.

“Ou poderia ter existido um dia. Não vou falar ‘poderia’ porque é uma hipocrisia, as pessoas viram. O que existiu é uma coisa tão boba e pequena e relacionada a um relacionamento que nem existe mais. E por causa de homem. Pelo amor de Deus, tem condição de em 2022 eu não falar com uma mulher que eu admiro por um desconforto”.