Influenciador escala prédio sem equipamentos na Argentina

Um influenciador de nacionalidade polonesa escalou um prédio de 30 andares na Argentina. O homem, segundo informações da imprensa local, subiu na torre sem qualquer equipamento de proteção e vestindo uma camiseta da seleção argentina.

Após ser capturado, ele foi levado preso pela polícia. A situação ocorreu no bairro de Retiro, em Buenos Aires, capital do país, nesta terça-feira (11/6).

Trata-se do influenciador Marcin Banot, que está acostumado a praticar atividades de risco e compartilhar os conteúdos pelas redes socais. De acordo com informações do jornal argentino Clarín, Marcin estaria no país desde a última semana.

Agentes da polícia e dos bombeiros envolvidos no resgate precisaram da ajuda de um tradutor. O resgate ocorreu com a ajuda de equipamento de rapel.

Confira as imagens: