“Não digo ‘dessa água não beberei’”, diz Pedro Pascoal sobre vida política e disputar eleições

O secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, foi o entrevistado do primeiro episódio da nova temporada do podcast do ContilNet. Na conversa, o gestor falou pela primeira vez sobre a possibilidade de disputar um cargo político nas próximas eleições.

Embora declarando que não há intenção hoje, Pascoal disse que se o governador Gladson Cameli pedir em algum momento que ele entre na disputa, a questão poderá ser analisada com mais carinho.

“Eu não digo que dessa água não bebereis. Mas não é o nosso foco ainda. Nosso foco é continuar fazendo saúde, deixar que os resultados apareçam e que o dia de amanhã Deus coloque no nosso caminho essa missão. Tô pronto para o desafio. Se for da vontade do governador que nós fazendo base para que ele siga o caminho político dele, a ordem é do chefe maior. Se ele falar VAI, a gente pensa com mais carinho”, disse.

Pascoal revelou ainda que além dele, o secretário de Obras Públicas, Italo Lopes, é outro gestor do governo que vem sendo especulado em uma futura disputa eleitoral.

Veja a entrevista: