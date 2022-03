Novos planos sem carência no mês do consumidor da Unimed Rio Branco; confira

A promoção conta com planos a partir de R$ 234,00 e com diferentes coberturas. Mais informações no Whatsapp do setor de vendas, 2106-4538. A Sede Administrativa está localizada na Rua José de Melo, 418 – Bosque, de segunda-feira a sexta-feira, de 07:30h às 17h.

A operadora de saúde, Unimed Rio Branco, celebra o Mês do Consumidor com a promoção para novos planos de saúde contratados entre o dia 15 de março até o dia 15 de abril.

