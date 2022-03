Pai acusado de matar filha de um ano para se vingar da ex deve ser julgado na quinta

A sessão está prevista para começar às 8h no Tribunal do Júri de Ariquemes, presidida pela juíza Larissa Pinho. Diones será julgado por homicídio qualificado.

Diones foi preso em flagrante no dia 25 de junho de 2020. De acordo com informações da Polícia Militar à época, ele teria enforcado a pequena Aline e golpeado a cabeça dela várias vezes com um pedaço de madeira.

Foi o próprio acusado que procurou a polícia e confessou o crime. A viatura estava em direção a outro local quando ele entrou no meio do caminho e relatou ter acabado de matar a própria filha.

Ainda segundo a PM, ele alegou estar com saudades da filha para poder retirá-la da casa da avó. Enquanto andava pela estrada rural com a menina, o homem teria começado a enforcar e golpear a criança na cabeça com um pedaço de madeira, “até sentir que de fato tinha retirado a vida do corpo de sua filha”, segundo a PM.