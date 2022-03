Pastor tem fotos íntimas vazadas

Fotografias de um pastor aparentemente se masturbando, fazendo poses e tomando banho peladão começaram a circular na noite desta quarta-feira (23) em redes sociais na Estância Turística Ouro Preto do Oeste, município localizado na região central do estado de Rondônia.

A editoria do site Correio Central RO teve acesso às imagens, em uma delas o pastor sentado num banheiro nitidamente está descomposto e com o pênis ereto, claramente mandando ver no “cinco-contra-um”, “batendo” uma, ou “desepenteando o palhaço”, “estrangulando o careca” etc.

Não há informação sobre quem lançou as imagens em números de WhatsApp, há uma versão de que uma suposta “ficante” dele espalhou as imagens. O site Correio Central teve acesso a áudios reveladores e denuncistas, com comentários de mulheres que de fato conhecem o reverendo.

“Tô falando pra você menina que o capeta tá é solto, o cão tá dentro das igrejas falando que é pastor. Ele é um vagabundo”, diz em áudio uma mulher bastante indignada que recebeu as imagens e confirma quem é, e qual é a congregação dele.

Como a Polícia Civil já tem conhecimento das imagens, assim como o acesso a áudios de mulheres relatando fatos não confirmados pela autoridade policial, a reportagem se abstém, em primeiro momento, de divulgar nome e endereço do indivíduo embora no entorno da igreja dele muita gente já está tomando conhecimento dos fatos.

A intenção da publicação é no sentido de encorajar pessoas que possam estar sendo envolvidas em possível libertinagem do taradão se valendo da congregação, como também a supostos fatos graves relatados aleatoriamente em áudios, atribuídos a ele, que caso sejam denunciados podem ser investigados pela polícia para apurar se são verdadeiras.

No entanto, vale ressaltar, que, em não havendo denúncia não há crime para ser investigado. Geralmente, pessoas simples preferem se calar diante de fatos dessa natureza, ainda mais quando envolve liderança religiosa, e caso não haja nada contra o indivíduo religioso cujas fotos dele peladão estão sendo prospectadas na cidade em rede social.