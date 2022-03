Pesquisa desta segunda mostra que falta de definição de JV e do PT pode lhes custar caro

Pesquisa

A TV Gazeta divulgou nesta segunda-feira (7) uma nova pesquisa sobre a corrida eleitoral no Acre. O levantamento, feito pelo Instituto Realtime Big Data, mediu a preferência do eleitor acreano para os cargos de governador, senador e presidente.

Governo

Na disputa pelo Executivo estadual, o governador e pré-candidato à reeleição, Gladson Cameli (PP), segue na dianteira com 44% das intenções de voto. O segundo lugar ficou com o ex-senador petista Jorge Viana, com 22%, metade do número de Gladson. Uma distância em tanto.

Patinando

Enquanto a dupla da dianteira sonha de perto com o Palácio Rio Branco, os demais candidatos estão patinando. A deputada federal Mara Rocha, que está de saída do PSDB mas ainda não definiu pra onde vai, está com 12%, o senador Sérgio Petecão, do PSD, com 7% e o deputado estadual Jenilson Leite, do PSB, com 4%. Ainda há tempo para mudar o cenário e o placar, mas será preciso comer muito arroz com feijão.

Leitura

A leitura que pode ser feita da pesquisa é que Gladson, mesmo com as recentes operações da PF, deve permanecer na dianteira até o dia do pleito. A disputa dele é contra ele mesmo, se seguir com um bom ritmo de trabalho e não estourar mais nenhuma pauta negativa, tem chances de se eleger ainda no primeiro turno.

Leitura 2

Já sobre os demais candidatos, o destaque fica com Mara Rocha. A deputada quer mesmo é concorrer ao Senado, mas na pesquisa para o Governo, mesmo sem estar em campanha, abocanhou voluptuosos 12%, à frente de nomes como Petecão e Jenilson, que vem caindo em campo já tem bastante tempo.

JV

A situação de Jorge Viana é um caso a parte. Em uma queda de braços com o próprio partido para definir como fica sua candidatura, não cresce nas pesquisas. Está sempre na casa dos 20 e poucos por centro para o Governo. A vontade de JV é disputar o Senado, a vontade do PT é que ele dispute o Governo. Enquanto essa situação não for definida, o ex-senador tende a ficar estacionado.

Fez falta

Um nome que já se colocou como pré-candidato ao Governo do Estado e não foi citado na pesquisa, é o do vereador de Rio Branco, Emerson Jarude (MDB). Tenho certeza que quando o nome dele entrar na disputa, o vereador vai surpreender. Por adotar uma postura mais neutra no que tange ao espectro ideológico e por ter um perfil jovem e de muito trabalho, pode “roubar” voto de todos os candidatos que estão atualmente na disputa. O ex-presidente da Aleac, Ney Amorim, do Podemos, também pode disputar o Governo e deve aparecer nas próximas pesquisas.

Senado

Para o Senado, a pesquisa trouxe uma certa surpresa, mas que já vinha se desenhando nos últimos levantamentos, um empate técnico entre os quatro primeiros colocados: Jorge Viana (PT), Alan Rick (UB), Jéssica Sales (MDB) e Márcia Bittar (Sem partido).

Cenários

A pesquisa mediu a preferência do eleitor em três cenários diferentes, no primeiro (ao qual vou me ater), é o que aparece ‘todos’ os candidatos. Na pesquisa, Jorge Viana aparece liderando com 18% das intenções de voto; seguido por Alan Rick, com 17% e por Jéssica Sales e Márcia Bittar, que aparecem empatadas com 16% cada. Como a margem de erro da pesquisa é de 3% para mais ou para menos, os quatro estão empatados. Vale lembrar que o nome de Mara Rocha não apareceu por aqui, e como o cargo que ela pretende disputar mesmo é o Senado, esse grupo de cima deve ficar ainda mais enrolado.

Turma de baixo

Enquanto os quatro primeiros caminham em bloco, lá atrás aparecem a deputada federal Vanda Milani (Solidariedade), com 6%, e Sanderson Moura (Psol) e a senadora Mailza Gomes (PP) empatados com 3% cada. Vai ser preciso muita força de vontade e jogo de cintura para mudar esse quadro.

Herdeiros

Como é pouco provável que todos os pré-candidatos ao Senado da base de Gladson realmente disputem o pleito, alguém da base vai herdar os votos de quem desistir. JV tende a perder a liderança dessa corrida quando esse movimento acontecer. É preciso definir sua candidatura o quanto antes para jogar o jogo certo. Treino é treino e jogo é jogo.

Presidente

A pesquisa também ouviu os acreanos a respeito do voto para presidente da República. Por aqui, a preferência continua com Bolsonaro (PL), que tem 38% das intenções de voto. Lula (PT) vem na sequência com 28%. Sérgio Moro, do Podemos, tem 9%, Ciro Gomes, do PDT, 4%, e João Dória, do PSDB, 1%.

Candidato de Lula

Com 28% das intenções de voto, o ex-presidente Lula pode ser um cabo eleitoral de peso na disputa para o Governo. Chegou a hora do pré-candidato ao Governo pelo PSB, Jenilson Leite, colar sua imagem na do ex-presidente. O partido dele já decidiu que com ou sem federação, vai apoiar a eleição de Lula. Ser o candidato de Lula, pode levar o deputado a chegar nos 2 dígitos.