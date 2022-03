Plácido de Castro, o município com o nome do líder da Revolução Acreana, completa 45 anos

O município acreano que carrega o nome do líder da Revolução Acreana e posterior presidente do Estado Independente do Acre, Plácido Castro comemora nesta quarta-feira (30) os seus 45 anos de emancipação histórica e política.

A cidade foi fundada em 1976. Antes disso, foi posto avançado e depósito de seringais, como o nome de Vila Pacatuba.

Sua população em 2021 era estimada pelo IBGE em 20.147 habitantes. Sua área é de cerca de 2 047 km², o que resulta numa densidade demográfica de 8,4 hab./km². A sede do município localiza-se a cerca de cem quilômetros da capital estadual, Rio Branco.

O município possui um distrito denominado Vila Campinas.

A atividade turística em Plácido de Castro é bastante resumida. Os principais motivos de visita a esse município são o Festival de Praia, realizado anualmente à época do feriado de independência do Brasil, e a Festa do Padroeiro Bom Jesus do Abunã, que se realiza todos os anos no segundo final de semana de Julho, e o comércio realizado no lado boliviano, em Puerto Evo Morales.

Programação

Após dois anos sem comemorações por conta da pandemia da covid-19, a Prefeitura promove um evento cultural nesta quarta-feira, com shows, desfile de fanfarras e bandas e várias outras atrações musicais.