Polícia Civil busca por vítimas de roubos de bicicleta em Rio Branco

Nas últimas duas semanas a Polícia Militar apresentou duas bicicletas na 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil que podem ter sido objetos de subtração por criminosos, que foram arrecadadas durante o trabalho de rotina nos bairros da parte alta da cidade de Rio Branco, especificamente no Conjunto Ouricuri e no bairro Eldorado.

Em uma das abordagens o casal que trafegava na bicicleta narrou que havia ganho de um homem na rua e que iria trocá-la na “boca de fumo”. Na outra ocasião, quando a viatura se aproximou, o indivíduo fugiu, deixando a bicicleta para trás.

Foram realizados os primeiros trabalhos investigativos na tentativa de localizar as possíveis vítimas, sem êxito. O Dr. Nilton Boscaro, delegado de Polícia Civil, relatou que “muitas vezes a vítima, por diversos motivos, não registra o boletim de ocorrência do crime sofrido, o que dificulta algumas diligências e a aplicação de políticas públicas na área”.

A Polícia Civil divulga as fotos das bicicletas a fim de facilitar a localização de eventuais vítimas, as quais deverão comparecer na 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil, localizada no bairro Adalberto Sena, atrás do antigo terminal de integração e ao lado na unidade de saúde Roney Meireles, munidas da nota fiscal ou outro documento que comprove a propriedade que contenha o número do quadro das bicicletas.