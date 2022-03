Prefeitura de Capixaba-AC promove um novo Processo Seletivo; confira

No estado do Acre, a Prefeitura de Capixaba anuncia a realização de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo o preenchimento de 25 vagas destinadas à contratação de Agente Comunitário de Saúde, a fim de atuar no âmbito da Secretaria de Saúde do Município.

Logo, as vagas serão distribuídas em diferentes localidades da área urbana e rural, conforme é especificado no documento de seleção. Vale ressaltar que dentre as funções ofertadas, há vagas reservadas aos profissionais que se enquadram nos critérios estabelecidos no edital.

Para concorrer a uma das chances ofertadas, é necessário que o candidato possua escolaridade em nível médio, além de residir na área da comunidade em que pretende atuar, no mínimo seis meses antes do período de inscrição do Processo Seletivo. Ao ser contratado, o profissional deve exercer funções em jornadas de 40 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor de R$ 1.400,00.

Dentre as funções a serem desempenhadas pelo profissional contatado, estão as seguintes atribuições: realizar o mapeamento da área em sua totalidade; cadastrar as famílias e manter o cadastro atualizado; identificar indivíduos e familiar expostos a situações de risco; identificar áreas de risco; orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde; e demais tarefas afins.

Procedimentos para participação

Os interessados em participar do Processo Seletivo, podem se inscrever entre os dias 28 e 29 de março de 2022, de forma presencial no Centro Cultural Jorge Matos, situado na Rua Francisco Cordeiro de Andrade, Bairro Conquista. O atendimento é das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de analise curricular no período previsto de 30 de março de 2022 a 1º de abril deste mesmo ano. Além da etapa anterior, os candidatos serão submetidos à fase de entrevista, na data prevista de 25 e 26 de abril de 2022, às 7h30, na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Avenida Governador Edmundo Pinto.

Vigência

De acordo com o edital de abertura, o Processo Seletivo terá validade durante 12 meses, contados a partir da publicação da homologação do resultado final, com possibilidade de ser prorrogado por igual período.