Prefeitura de Cruzeiro do Sul anuncia reconstrução de dez escolas no Juruá Mirim e apoio à produção

As comunidades ribeirinhas do rio Juruá Mirim serão beneficiadas com a reconstrução de dez escolas. O anúncio foi feito pelo prefeito Zequinha Lima e pelo vice-prefeito Henrique Afonso em visita ao Juruá Mirim na última sexta-feira, 26, acompanhado por sua equipe de secretários e pelos vereadores Franciney Melo, Betão da BR, Zaldo mototaxista e Antônio Cosmo.

A reconstrução beneficia diretamente cerca de 400 estudantes de primeiro ao nono ano e primeira infância. A obra prevê a construção de um poço artesiano para cada escola, além de banheiro, cozinha e barrotes de alvenaria o que deve conferir maior durabilidade à estrutura.

O valor estimado da reconstrução de cada escola é de 142 mil reais. Cinco escolas serão reconstruídas mediante contrato com empresa e outras cinco com equipe da própria prefeitura. Os recursos são oriundos do FPE, Fundeb e Salário Educação.

“As escolas estavam numa situação muito precária, esse anuncio é uma boa coisa que o prefeito está fazendo para a comunidade”, disse a moradora Marnice de Souza.

“Aqui temos onze escolas, faixa de 474 alunos de primeiro a nono ano e primeira infância, são 27 professores de primeiro ao nono ano e mais sete na primeira infância”, explicou Rosa da Silva, diretora das escolas da regional do Juruá Mirim.

Além da reconstrução, a secretaria municipal de educação também garante o auxilio distância para os professores da comunidade.

“Para comunidade é um benefício importante, para nós é feito com amor. Queremos mais qualidade e dignidade. O salário é o mesmo e mais auxílio distância de 400 reais. Isso também motiva os alunos a estarem na escola, que terão água de qualidade”, disse o secretário Amarísio Saraiva.

“Estamos aqui anunciando a reconstrução das dez escolas, temos onze escolas aqui. Uma é nova que fizemos nessa gestão, outras dez estão em estado precário. Uma empresa irá construir cinco e nossa equipe irá reconstruir mais cinco para que daqui a seis meses tenhamos dez novas escolas com poço artesiano, banheiro de alvenaria, e iremos colocar motor gerador na escola onde não tiver para garantir educação de qualidade para os filhos dos moradores”, conclui o prefeito Zequinha Lima.

Barco para a produção

Na ocasião, o prefeito Zequinha anunciou ainda a contratação de dois grandes barcos para auxiliar no transporte da produção.

“É muita coisa. Só esse barco para ajudar já é de grande importância porque hoje pagamos sete até oito reais no transporte, então para os agricultores é algo muito bom”, conta a moradora Marnice Correia de Souza.

“Ao longo dos anos tinham barcos da prefeitura, mas o tempo se encarregou de acabar e hoje anunciamos a contratação de mais dois barcos grandes de moradores do Mirim para que toda a produção seja transportada gratuitamente até Cruzeiro do Sul, como forma de auxiliar o transporte da produção”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.

Veja a galeria de fotos: