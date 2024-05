Acre lidera na região Norte em tentativas de fraude online, revela relatório

Um recente relatório divulgado pela ClearSale, especializada em soluções antifraude, revelou que o Acre se destacou na Região Norte do Brasil em relação às tentativas de fraude em compras online. De acordo com os dados apresentados, o estado registrou 6,5 mil tentativas de fraude ao longo do ano passado, representando 1,8% do total na região.

O relatório, intitulado “Mapa da Fraude”, abrangeu o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023 e analisou mais de 369 mil pedidos online realizados no Acre. Embora o estado do Pará tenha liderado em número absoluto de pedidos e tentativas de fraude na região Norte, o Acre se destacou pelo maior percentual de tentativas de fraude.

Ao examinar os dados por método de pagamento, o relatório revelou que o cartão de crédito foi o meio mais utilizado, com 6,1 milhões de pedidos realizados. Além disso, o cartão de crédito também foi responsável pelo maior número absoluto de tentativas de fraude, totalizando 95,4 mil casos, e apresentou o maior ticket médio das tentativas de fraude, atingindo R$1.185,56.

A análise do relatório também identificou os principais métodos empregados pelos golpistas na região Norte, como Cadastros Novos + Falsa Entrega Errada e Invasão de Cadastro (Account Takeover). As categorias mais visadas foram Celular, Esportes e Beleza.

É importante ressaltar que o levantamento considerou apenas os pagamentos via cartão de crédito no setor de e-commerce, classificando como tentativas de fraude todas as transações suspeitas ou confirmadas.