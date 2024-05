Edital: Progressistas convoca filiados para discussões sobre chapas nas Eleições 2024

O presidente em exercício da Executiva Municipal do Progressistas de Rio Branco-Acre, Eluzimar Alencar de Almeida, convocou todos os integrantes da comissão Executiva Municipal para uma reunião crucial. O encontro está marcado para o dia 11/05/2024 (sábado), às 9h, na sede do Progressistas, localizada na Rua Maj. Ladislau Ferreira, 892.

A reunião tem como objetivo deliberar sobre diversos pontos de interesse político partidário, conforme estabelecido nos artigos 49 e 50 das disposições estatutárias do partido.

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA EXECUTIVA MUNICIPAL DO PROGRESSISTAS DE RIO BRANCO-ACRE, com base nos ART. 49 e ART. 50 das disposições estatutárias, CONVOCA, todos os integrantes da comissão Executiva Municipal para uma reunião, que ocorrerá dia 11/05/2024 (sábado), às 9h, na sede do Progressistas, localizada na Rua

Maj. Ladislau Ferreira, 892, para a deliberação sobre:

1. Deliberação e votação sobre a pré candidatura de Rio Branco nas eleições de 2024, incluindo a análise do convite enviado pelo Partido Liberal – PL para composição com a vaga de vice-prefeito na chapa com o candidato a reeleição Tião Bocalom, a qual pretende-se realizar a indicação do atual candidato do partido Allyson Bestene;

2. composição definitiva dos pré-candidatos(as) a vereador(as) do partido progressista;

3. outros assuntos de interesse político partidário que forem propostos na reunião.

Eluzimar Alencar de Almeida

Presidente em exercício