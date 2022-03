Premiação vai contemplar professores de Artes em todo país

Professores que desenvolveram projetos em uma ou mais linguagem artística com seus alunos podem se inscrever na 23ª edição do Prêmio Arte na Escola. Os interessados podem se inscrever até 3 de abril desse ano, no site do projeto e cada premiado receberá R$10 mil.

Pode se inscrever como proponente o professor autor ou, em caso de projetos coletivos, apenas um representante da equipe de professores autores. Em qualquer um dos casos, o professor inscrito deve ser o responsável por ministrar as aulas de Artes.

O concurso se divide em cinco categorias, sendo: Educação Infantil , Ensino Fundamental 1 , Ensino Fundamental 2 , Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para participar é preciso ter realizado projetos nos anos de 2019 a 2021, em escolas de ensino regular, públicas ou particulares, de todo o território nacional, envolvendo música, teatro, artes visuais ou dança.

Com o prêmio, espera-se incentivar professores, dando visibilidade para projetos que guardam em si a potência de transformar alunos, cidadãos e comunidades. Todos os inscritos, independentemente de serem premiados ou não, receberão um Material Educativo digital para trabalharem em sala de aula, a partir da peça Antígona Recortada, com a artista Roberta Estrela D’Alva. Tanto os professores vencedores quanto suas escolas recebem certificado de premiação.

De acordo com o cronograma do Prêmio Arte na Escola, os vencedores serão conhecidos no dia 21 de julho. Além do reconhecimento em dinheiro, para os vencedores serão realizados cinco documentários sobre os seus projetos, envolvendo os professores autores e as escolas onde os projetos foram desenvolvidos.

Cronograma

03 DE ABRIL – Término da fase 1 das inscrições.

05 DE ABRIL – Divulgação da lista dos projetos aprovados.

06 DE ABRIL – Início da fase 2 das inscrições.

05 DE MAIO – Término da fase 2 de inscrições.

13 DE JUNHO – Divulgação da lista dos projetos semifinalistas.

13 DE JUNHO – Início das postagens dos portfólios e documentação comprobatória.

30 DE JUNHO – Término das postagens dos portfólios e documentação comprobatória.

13 DE JULHO – Divulgação da lista dos projetos finalistas.

21 DE JULHO – Cerimônia de premiação e anúncio dos professores premiados.