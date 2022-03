RBTrans retoma linhas universitárias a partir de segunda-feira; saiba quais são

O início das aulas na Universidade Federal do Acre (Ufac) está marcado para a próxima segunda-feira (21) e por isso, representantes do Conselho Universitário (CONSU) da Ufac se reuniram com o conselho de transporte e tarifa, representantes da empresa Ricco Transportes e técnicos da RBTrans para discutir sobre o retorno das linhas universitárias.

Além de alunos da Ufac, estudantes de outras Instituições de Ensino Superior (IES) também utilizam essas linhas, como a 501 – Troncal, 901 – Cidade do Povo/Ufac, 707 – Ifac/Universidades.

De acordo com os representantes do CONSU, a RBTrans garantiu que cinco ônibus farão o perímetro Terminal Central – Campus Ufac, com média de 15 minutos de intervalo, dois ônibus farão CDP – Ufac, com média de 40 minutos e um ônibus Ifac/Universidades, com média de 60 minutos. A quantidade de ônibus está sujeita a alteração adicional, mas a quantidade mínima deve ser respeitada para operação das linhas.

Segundo representantes, as propostas enviadas para a RBTrans estão em análise e dependem da chegada de novos ônibus, que a superintendência garantiu que devem chegar novos carros nos próximos dias.

Cartão de passe

O SINDCOL deslocou uma equipe de funcionários para o Centro de Convenções da Ufac para renovação do cartão de passe, com atendimento no sábado e domingo, das 7h às 17h.