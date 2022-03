Resumão: entenda tudo sobre a treta entre Viih Tube e Lipe Ribeiro

Em 2021, um casal que as pessoas achavam improvável de acontecer era Viih Tube e Lipe Ribeiro. Mas depois da Farofa da Gkay, tudo mudou. Os dois engataram um relacionamento aberto e começaram a ser assunto nas redes sociais. No entanto, tudo chegou ao fim e, ao que tudo indica, da pior forma possível.

Lipe Ribeiro, em entrevista ao Bulldog Podcast, afirmou que Viih havia “confundido as coisas”. As falas despertaram a ira da youtuber, dizendo que o modelo havia feito coisas imperdoáveis com ela. Para você ficar por dentro de tudo, a coluna LeoDias fez um resumão de toda essa confusão.

Entrevista ao Bulldog Podcast

Parecia ser só mais uma entrevista que Lipe Ribeiro faria. No entanto, tudo mudou quando o influenciador resolveu falar sobre o relacionamento com Viih Tube: “Foi real (o relacionamento). Começou na Farofa e tava maneiro. A gente se encontrava, se pegava, dormia junto e vamo embora. Cada um no seu estado.

Só que eu fui morar em São Paulo e ela começou a confundir um pouco as coisas. Ela é muito nova. Então, acho que ela começou a ter um sentimento, só que não era o momento, e começou a ter ciúmes, a ter maluquices. Era legal no começo, cada um ia pro teu canto, ficava com outras pessoas e ótimo. Só que depois ela começou a confundir e foi ali que acho que a gente se perdeu um pouco”.