Sejusp reitera alerta para tentativa de golpe via telefone, com ameaça 

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) volta a alertar a sociedade acreana e, em especial, a classe empresarial, sobre uma tentativa de golpe, por meio de extorsão, via ligação telefônica, que continua ocorrendo no âmbito do estado do Acre.

De acordo com o titular da Sejusp, coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos, a tentativa de golpe se dá por telefone, com a solicitação de pagamento de valores, pelos criminosos, sob pena de invasão de imóveis pertencentes às pessoas abordadas, com ameaças de emprego da violência.

Nesse sentido, o secretário, ao reforçar que se trata de uma tentativa de golpe, “orienta que os proprietários de estabelecimentos, em hipótese alguma, realizem depósitos, transferências de valores ou pagamentos, em virtude das ameaças, e procurem a Polícia Civil para realizar registro de ocorrência policial”.

O coronel Paulo Cézar reafirma que a Polícia Civil do Acre já instaurou inquérito para apurar os fatos.