‘Ele não sente nada, está cada dia melhor’, diz Lidiane sobre Tony Ramos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Tony Ramos, 75, está “muito bem”. Quem atualiza seu quadro de saúde atual não é mais o boletim médico divulgado pela clínica onde ficou internado, e sim Lidiane, sua mulher há 54 anos.

O ator voltou para casa nesta sexta-feira (24), depois de passar oito dias no Hospital Samaritano, no Rio -a maior parte do tempo do Centro de Tratamento Intensivo (CTI).

“Ele está, com a Graça de Deus, muito bem, com medicações e períodos diários de descanso. Não pode falar [com a imprensa]”, respondeu Lidiane à mensagem de WhatsApp enviada pela reportagem ao celular de Tony.

Segundo ela, o marido “não sente nada” (“Uma vitória”, comemora), e saiu andando do carro ao entrar em casa. Lidiane conta também que Tony continua fazendo exercícios de fisioterapia “com acolhida e supervisão clínica” do neurologista Paulo Niemeyer Filho “e da clínica pessoal dele, de anos”, doutora Viviane Belidio da Fonseca. “Enfim, um dia melhor que o outro, com a permissão de Deus”.

Tony foi internado no último dia 16 de maio, uma quinta-feira, e passou por cirurgia no cérebro para drenar um hematoma. O ator recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) na última quarta-feira (22). Ele estava sob cuidados intensos desde o último domingo (19), quando foi submetido a uma nova cirurgia.

A nova operação foi necessária após o artista apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos. O ator deu entrada no hospital após se sentir mal durante a gravação de um filme. As duas cirurgias foram consideradas um sucesso e a recuperação de Tony impressionou os médicos.