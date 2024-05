Frio mais longo do ano, acreanos no Mr. Olympia e briga de garis; veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Preparem os casacos! Friale anuncia chegada de friagem que será a mais duradoura e forte do ano

A terceira friagem do ano chega ao estado do Acre nesta sexta-feira (24), trazendo novos recordes de frio. É o que diz a previsão publicada pelo pesquisador Davi Friale, em seu site “O Tempo Aqui”.

Líder de facção criminosa no Acre é transferido para presídio federal; destino não foi revelado

Condenado a mais de 280 anos de prisão por uma série de crimes, o detento Jesuilson Pereira Gomes, identificado como líder de uma organização criminosa no Acre, foi transferido no último final de semana para um presídio federal.

TERÇA-FEIRA

Governo decide antecipar salário de maio para servidores e aposentados; veja data

Foi anunciado nesta terça-feira (21) pelo governador Gladson Cameli a antecipação de salário para os servidores públicos ativos e inativos do Estado.

Dino e Dragão do Acre: dos 6 brasileiros classificados para o Mr. Olympia, 2 são acreanos

O Brasil chegou a seis representantes já classificados para o Mr. Olympia, o maior campeonato de fisiculturismo do mundo. Dentre eles, dois são acreanos: Ramon Dino, que chegou a ser finalista na competição no ano passado e o estreante, Everson Costa Melo, o Dragão do Acre.

QUARTA-FEIRA

Cidade do Acre está entre as 6 do Brasil monitoradas diariamente por riscos de terremotos

Os problemas climáticos e geográficos enfrentados pelo Estado do Rio Grande do Sul desde o final do mês passado, que também enfrentou ocorrência de tremores de terra, colocou em alerta as autoridades que monitoram o fenômeno no território nacional. No Brasil, seis cidades têm alto potencial para terremotos de grandes proporções, apontam os dados. Entre essas cidades, está Tarauacá, no interior do Acre.

VÍDEO: Incêndio destrói residência em Rio Branco; mãe e crianças estavam dentro da casa

Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma residência na manhã desta quarta-feira (22), na rua Santa Terezinha, no bairro Conquista, em Rio Branco.

QUINTA-FEIRA

Dia da biodiversidade: o misterioso lugar no Acre com maior variedade de fauna do mundo

O Dia Internacional da Biodiversidade foi criado pela ONU em 1992, em um movimento mundial de debates sobre a preservação do planeta e os efeitos climáticos. Nesta quarta-feira (22), o ContilNet mostra o lar da maior biodiversidade do planeta e que fica aqui, no Acre: a Serra do Divisor.

Gladson dá ultimato, diz que Bocalom é seu candidato e dispara: “Decisão está tomada”

Está definido. O governador Gladson Cameli anunciou nesta quinta-feira (23), durante entrevista ao Papo Informal, do jornalista Luciano Tavares, que a chapa Bocalom-Alysson está confirmada e sacramentada, numa união do Progressistas com o Partido Liberal.

SEXTA-FEIRA

Empresa diz que garis serão demitidos após vídeo de agressão contra moradores em Rio Branco

Um grupo de garis foi gravado agredindo moradores, incluindo uma mulher, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco. O caso resultou na demissão dos envolvidos nesta sexta-feira (24), conforme informado pela Limpebrás, empresa responsável pela coleta de lixo em Rio Branco.

Empresa anuncia suspensão de voos e cidade do interior do Acre só terá acesso por barco

A empresa Ortiz Táxi Aéreo LTDA divulgou uma nota na última quarta-feira (22) informando sobre a suspensão dos voos para a cidade de Santa Rosa do Purus, município isolado do restante do Acre via terrestre, e que agora terá como único meio de acesso o transporte fluvial.