Tarô e sexo: descubra qual carta simboliza sua inspiração erótica

Que tal utilizar um Arcano como inspiração erótica? Afinal, Tarô e sexo tem tudo a ver. Por ser um conjunto simbólico completo, o oráculo também pode ser relacionado à sexualidade. Descubra qual carta simboliza sua inspiração erótica.

De uma forma mais literal, existem diversos baralhos com ilustrações eróticas. O “Kamasutra Tarô ” e o “Manara: Erotic Tarô ”, por exemplo, trazem imagens bem sugestivas em suas cartas. Entretanto, podemos buscar alusões ao universo sexual mesmo nas representações mais tradicionais.

Neste artigo estão algumas dicas sobre o que cada um dos Arcanos Maiores pode sugerir dentro do universo do erotismo, de forma a aproveitar a associação entre Tarô e sexo.

Tarô e sexo: como usar

Você pode sortear uma carta como sugestão para o sexo, em uma ocasião específica. Depois disso, é só ler abaixo seu significado.

Você não precisa dominar a arte da leitura oracular para usufruir desses recursos, basta olhar para as cartas e deixar a imaginação fluir.

Outra opção de jogo pode ser você mentalizar as seguintes perguntas: “Qual é a minha persona sexual no momento?”, “Qual a persona sexual do meu parceiro?”, “O que podemos tentar juntos?”.

Explorar novas possibilidades, além de ser divertido, pode lhe ajudar a viver a experiência sexual de forma mais plena, trazendo novos elementos à prática.

Mas vale lembrar que para que seja bacana, você e a pessoa parceira precisam estar de acordo e se sentirem à vontade para experimentar as dicas de Tarô e sexo. Vocês não precisam, é claro, explorar literalmente os significados das cartas conforme foi sugerido, e sim adaptar as práticas ao seu nível de interesse e conforto.

O que os Arcanos Maiores sugerem no erotismo

O Mago

O Arcano Mago inspira habilidades manuais e destreza nos movimentos, assim como o uso de apetrechos durante a prática sexual.

Também se relaciona com o flerte e com jogos eróticos, com o cybersex, e com disfarces e fantasias temáticas.

A Sacerdotisa

tarot e erotismo

O Arcano da Sacerdotisa é uma carta que promove aura de mistério e uma certa reserva.

Insinuar em vez de mostrar. Incensos, véus e velas fazem parte do clima dessa carta.

Por outro lado, também sugere timidez, o papel de parceira “certinha”, pura, virginal.

A Imperatriz

A Imperatriz representa o feminino reverenciado. A mulher no controle, sendo tratada como uma rainha; o homem se dedicando a lhe proporcionar prazer, satisfazendo todos os seus desejos.

Atitude receptiva-ativa, sedução, eroticidade, luxo, conforto.

Alimentos e bebidas utilizados para enriquecer o ato sexual, seja como afrodisíacos ou consumidos no corpo do parceiro.

O Imperador

arcano o imperador

O Arcano Imperador simboliza o masculino no comando, a mulher servindo ao prazer do homem, satisfazendo suas vontades.

Sexo direto e orgânico, sem muitas preliminares.

O Papa no Tarô e sexo

O Arcano do Papa está ligada ao sexo mais conservador, às posições convencionais.

Também pode ser relacionado à submissão sexual.

Os Enamorados

Como o próprio nome indica, o Arcano dos Enamorados inspira um clima romântico.

Sugere toda uma preparação para o ato sexual, envolvendo música, flores, espumante, iluminação suave e lingeries especiais.

Também evoca muito carinho e toque durante a prática sexual, além de juras de amor.

O Carro

tarot

O Arcano do Carro fala sobre sexo instintivo, rápido, selvagem, carnal, intenso, voluptuoso, libidinoso.

Sugere também muitas variações de posições numa mesma transa, sexo em viagens, sexo no carro.

A Justiça

Este Arcano está ligado ao sexo pudico, reservado, sério, pragmático.

O Eremita

Arcano o Eremita

Sexo calmo, plácido, sem pressa.

O Arcano Eremita sugere também a ideia de uma pessoa que tem experiência sexual, sabendo proporcionar prazer ao parceiro.

Relaciona-se aos conceitos de masturbação e de sexo em locais isolados, ermos, montanhas. Veja aqui dicas e como fazer masturbação feminina.

A Roda da Fortuna

Este Arcano está relacionada ao sexo intenso e rápido, sem muito planejamento.

Diversidade de parceiros ou posições, movimento, dinâmica, variações de ritmo.

Essa carta também se relaciona ao conceito de sexo grupal, swing.

A Força

A Força: previsões do Tarot para abril de 2019 O Arcano da Força ilustra a sintonia com os instintos, mas sem se deixar dominar por eles, levando a uma pegada mais intensa.

Dominação física do parceiro, mas sem feri-lo, ou mesmo brincadeiras de dominação.

Jogos de caça – insinuar e fugir, oferecer-se mostrando resistência ao mesmo tempo, até ceder.

Sexo intenso, libidinoso, apaixonado.

O Pendurado

arcano o pendurado

O Arcano do Pendurado simboliza entrega total, sem resistência.

Posições inusitadas, imobilização, envolvendo situações em que a pessoa possa vendar e amarrar o parceiro.

Balanço erótico, cadeira erótica.

A Morte

tarot

Clima dark, situações arriscadas. Atração pelo perigo, pelo proibido.

A imagem da femme fatale, do bad boy, do forasteiro perigoso.

Quebra de tabus, excitação pela estética freak. Uso de acessórios.

A Temperança

O Arcano da Temperança se relaciona à alquimia do sexo, à química sexual.

Lassidão: sexo demorado, muitas preliminares, não há pressa para terminar.

Também está ligado à prática do Tantra, à sexualidade sagrada e à ingestão de substâncias químicas que aumentam a libido.

O Diabo

arcano o diabo A carta tem relação com sadomasoquismo, dominação e submissão pesadas, tanto do tipo físico quanto psicológico.

Bondage, dirty talk. Esse Arcano também está ligado ao submundo, à prostituição, à pornografia, à depravação, à perversão, ao sexo explícito.

A Torre

Arcano A Torre

Essa carta indica taras, sexo perigoso, repentino e sem planejamento ou em lugares públicos, inesperados.

A famosa “rapidinha” também está representada pelo Arcano da Torre.

A Estrela

Arcano A Estrela

Por um lado, essa carta remete a sexo ao ar livre na natureza (bosques, praias), ou na água (chuveiro, banheira, piscina, mar, rio, lagoa).

Seu simbolismo também se relaciona com a nudez total, a ausência de pudor; o uso de cremes, óleos e líquidos para o prazer.

Esse Arcano remete também ao uso de espelhos, e também a se filmar e se fotografar durante o ato.

A Lua

arcano a lua

O Arcano a Lua está conectado ao mundo da imaginação e dos devaneios, sugerindo fetiches e fantasias (tanto no nível mental, quanto no da encenação e dos figurinos).

A Lua também está ligada ao romantismo, à sedução, ao mistério, ao clima mágico e ao sexo ritualístico.

A figura da Musa inspiradora.

O Sol

Arcano o Sol

O Arcano o Sol simboliza espontaneidade e naturalidade no sexo, seguindo o calor do momento e sem se preocupar com preparativos.

Sexo em lugares não convencionais da casa; ou durante o período do dia, às claras ou com a luz totalmente acesa.

Vitalidade, calor, afeto, integração no ato sexual.

O Julgamento

Arcano o Julgamento

O Arcano do Julgamento se relaciona a fazer surpresas e trazer novidades para o parceiro durante o sexo.

Também está ligada a sons (música, palavras, gemidos), ao sexo oral, ao ato de ejacular fora do corpo do outro e ao sexo grupal.

O Mundo

Arcano o Mundo

O Arcano o Mundo sugere exibicionismo: fazer poses sensuais, dançar para o outro ou realizar um strip tease – qualquer tipo de performance sexual que envolva exposição.

Também está relacionado ao ato de masturbar o parceiro e à dupla penetração.

O Louco

arcano o louco

Como o próprio nome sugere, o Arcano o Louco instiga a fazer “loucuras”, seja qual for a conotação que essa palavra tenha para você e seu parceiro.

Significa também sexo sem compromisso, leveza, ousadias, fantasias, sexo ao ar livre ou em locais não convencionais, onde vocês não têm o hábito de transar.