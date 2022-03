Tarólogo que previu acidente de Marília Mendonça coleciona acertos

A morte da cantora Marília Mendonça em um acidente aéreo chocou os brasileiros em novembro de 2021. Aos 26 anos, a artista estava a bordo de um avião que caiu na Serra de Caratinga, no interior de Minas Gerais. Semanas antes, porém, o tarólogo Val Couto previu uma perda “na música sertaneja, ligada a uma cantora jovem e conhecida”.

“Eu só espero que a semana que vem eu não esteja aqui falando dessa cantora e mostrando essa cantora e dizendo que eu falei dessa cantora”, afirmou o vidente em uma live no dia 30 de julho. Pouco mais de três meses depois, porém, a previsão se concretizou.

A morte de Marília Mendonça é apenas um dos vários acertos do tarólogo. Em 2007, durante o programa de rádio Brasil Sul, do Paraná, Val também previu o acidente com o avião da TAM, ocorrido no mesmo ano. A aeronave partiu de Porto Alegre (RS) com 187 pessoas e não conseguiu parar na pista do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, atingindo um prédio da mesma companhia aérea. Todos os ocupantes do avião morreram, além de 12 pessoas atingidas em solo. Esse é considerado um dos piores acidentes aéreos da aviação brasileira.

