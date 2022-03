Terminou? Fátima Bernardes surge sem aliança e conta desfecho da relação

A famosa Fátima Bernardes criou sem querer comentários. A respeito de um provável fim da relação com Túlio Gadelha, nesta terça (15). E dessa forma os fãs ficaram preocupados.

Tudo iniciou quando ela se esqueceu de utilizar o anel e surgiu sem o acessório no decorrer do Encontro na Globo. Todavia, a relação de quatro anos continua forte e os comentários foram expostos.

A Fátima Bernardes contou que a razão de ter saído sem a aliança. Ela relatou que foi apenas um lapso. “Não aconteceu nada. Só esqueci em casa”, declarou em suma a beldade da Globo. Ou seja, tudo continua bem com Túlio Gadêlha.

Falando na Fatinha, ela falou com a mãe do Vyni do BBB22. “O Vyni falava muito sobre os sonhos dele e eu sempre falava com ele para ter fé, pois um dia ele iria chegar lá”, disse Dona Quinha.

Ainda sobre Fátima Bernardes

“Graças a Deus, ele realizou o sonho de entrar na casa. Eu estou muito feliz e orgulhosa pelo meu filho, que é um menino bom, estudioso e verdadeiro”, comentou a idosa. “Como a senhora acha que vai ser a volta dele aí, quando estiver no restaurante? Se vai atrair muita gente, se vai mudar muita coisa”, questionou Fátima Bernardes.

“Fátima, isso eu só vou saber quando ele chegar, né? Pois será ele quem vai dizer tudo”, respondeu Dona Quinha. “Mas eu acredito que vá ter uma movimentação intensa, porque as pessoas para aqui até para tirar foto. Esse lugar se tornou um ponto turístico, pois todo mundo quer saber onde é o restaurante da família do Vyni”, comentou o repórter Edson Freitas.