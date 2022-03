TikTok promove ações educativas com foco no público feminino

O TikTok, rede social para publicação de vídeos, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher – celebrado ontem (08) – anunciou que irá promover ações para dar destaque a conteúdos que ensinem sobre feminicídio, políticas sociais e os direitos das mulheres trans, dentre outros temas educativos. Além do foco em vídeos com esses temas, a plataforma fará lives e parcerias sociais que buscam capacitar mulheres para o empreendedorismo e marketing digital .

“Nosso objetivo é multiplicar os adjetivos pré-definidos que acompanham a palavra mulher. O TikTok é o lugar onde podemos ser tudo isso. Aqui na nossa plataforma podemos ser empreendedoras, comediantes, engenheiras, musicistas, jogadoras de futebol e tudo mais que a gente quiser. É assim que celebramos nossa multiplicidade em um local seguro em que todas podem se sentir assim de verdade, não apenas no Dia Internacional da Mulher, mas em todos os dias do ano”, afirma Kim Farrell, Diretora de Marketing do TikTok para a América Latina.

Por meio da hashtag #MaisQueUma, a campanha tem objetivo de destacar temas relevantes para as mulheres, como questões sociais, econômicas e de inclusão. Já a hashtag #AgoraÉMinhaVez vai compartilhar diversas histórias do universo feminino.

Entre as ações voltadas para as mulheres, em parceria com o programa Elas Periféricas, serão oferecidos suporte para cursos, mentorias e recursos financeiros a 60 organizações lideradas por mulheres negras das periferias de todas as regiões do Brasil. A iniciativa faz parte de uma parceria com a Fundação Tide Setubal e cantoras presentes na plataforma.

Com o objetivo de potencializar empreendedoras do Norte e Nordeste do Brasil, o TikTok anunciou a parceria com a Diver.ssa, que disponibilizará treinamentos em temas como gestão financeira e marketing digital com inscrição e participação 100% gratuitas. O edital será lançado neste mês e deve selecionar 50 empreendedoras para participar da jornada. As 10 que se destacarem durante o programa receberão um incentivo financeiro.

O TikTok também fechou uma importante parceria com a Geledés Instituto da Mulher Negra, para apoiar nos processos de inclusão de gênero e raça dentro da companhia. Além disso, a plataforma também contará com a experiência do Instituto para a inclusão de conteúdos educativos dentro da rede social.

Complementando a ação, nos dias 30 e 31 de março será realizado o “Festival de Lives #MaisQueUma”, com uma programação que vai abordar temas como empreendedorismo, esportes, maternidade e amadurecimento. A transmissão será feita no perfil oficial da rede social, o @tiktokbrasil.