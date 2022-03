Tubarão-da-Groenlândia de 100 anos aparece morto em praia

Um tubarão-da-Groenlândia de aproximadamente 100 anos apareceu morto em uma praia do Reino Unido. Pesquisadores estão tentando entender o que aconteceu, já que não sabem ao certo por que ele ficou encalhado — essa espécie vive exclusivamente em áreas profundas do oceano e raramente aparece em águas costeiras.

Visto pela primeira vez em Newlyn Harbour, Cornwall, no sudoeste da Inglaterra, em 13 de março, o tubarão acabou sendo levado pela maré, que subiu naquele dia. O animal foi redescoberto flutuando na costa da Cornualha, em 15 de março, por uma empresa de barcos recreativos chamada Mermaid Pleasure Trips, e trazido de volta à costa.

“Mesmo que seja um evento triste quando esses belos e espetaculares animais encalham em nossas praias, é uma oportunidade valiosa para estudá-los”, Abby Crosby, oficial de conservação marinha que administra a rede de encalhes marinhos no Cornwall Wildlife Trust..

O que a autopsia do tubarão-da-Groenlândia revelou

O tubarão era uma fêmea juvenil que media 4 m de comprimento e pesava 285 kg. Embora os pesquisadores ainda não tenham determinado a idade do tubarão, os tubarões-da-Groenlândia normalmente se tornam sexualmente maduros quando têm cerca de 150 anos, segundo um estudo de 2016 publicado na Science. Os animais continuam a crescer à medida que envelhecem, e os adultos podem alcançar até 7,3 metros de comprimento.

A fêmea de tubarão-da-Groenlândia após ser recuperada pela Mermaid Pleasure Trips. Imagem: Mermaid Pleasure Trips

James Barnett, patologista veterinário da Cornwall Marine Pathology Team, realizou uma autópsia do tubarão em 16 de março.

“Parecia que provavelmente estava preso”, disse Barnett ao portal Live Science. Em outras palavras, o tubarão ainda estava vivo quando apareceu e morreu na praia. “Obviamente não comia há algum tempo”, disse Barnett. “O estômago estava totalmente vazio.”

Barnett observou que o tubarão mostrou possíveis sinais de septicemia, uma infecção no sangue, mas ainda não está claro por que o tubarão não estava comendo e acabou parando na costa do Reino Unido. Há uma variedade de razões, incluindo doenças, que podem explicar por que os animais marinhos ficam encalhados e morrem nas praias, mas o movimento das correntes oceânicas e outras condições marinhas também desempenham um papel em trazer animais vivos e mortos para a costa.

Amostras para estudos futuros

Barnett disse que esta é a primeira vez que um tubarão-da-Groenlândia recebe uma necropsia no Reino Unido, até onde ele sabe. “Esta é uma espécie que simplesmente não encontramos”, disse ele.

“Amostras retiradas do tubarão ajudarão a informar pesquisas sobre tubarões-da-Groenlândia, como estudos que investigam sua história de vida e dieta, disse Rob Deaville, gerente de projeto do CSIP na Zoological Society of London, em um comunicado.