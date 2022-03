Venda de veículos por meio digital entra em vigor no Acre

Nova funcionalidade da Carteira Digital de Trânsito (CDT), que permite a assinatura eletrônica do documento de autorização para transferência de propriedade entre pessoas físicas, pelo gov.br, entrou em vigor nesta quinta-feira, 24 no estado do Acre.

A facilidade está disponível para proprietários de veículos com documentos emitidos a partir de 4 de janeiro de 2021, data em que o antigo Documento Único de Transferência (DUT) foi substituído pela versão digital, a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo eletrônica (ATPV-e).

A partir do dia 24, já é possível concretizar a compra e venda entre pessoas físicas por meio do aplicativo (APP) Carteira Digital de Trânsito (CDT), de forma mais rápida e prática, sem a necessidade de reconhecer firma ou estabelecer contrato em papel, apenas pelo aplicativo e com a assinatura digital do sistema gov.br.

“Essa nova funcionalidade vai facilitar a vida do cidadão acreano, oferecendo mais comodidade e segurança na hora realizar a compra e a venda de um veículo”, ressalta a presidente do Detran/AC, Taynara Martins.

Após finalizar os passos pelo aplicativo, basta levar o veículo para a vistoria no Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) e finalizar a transferência.

A Venda Digital é uma solução inovadora do governo federal, desenvolvida por meio de parceria entre a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran)/ Ministério da Infraestrutura (MInfra), Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e Detrans.