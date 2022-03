Vídeo: idosos trocam socos e tapas no calçadão do Terminal Urbano, em Rio Branco

Dois idosos de nomes e idades não reveladas decidiram formar uma briga com pancadarias no calçadão do Terminal Urbano, em Rio Branco.

O fato foi registrado por um internauta nesta semana, que divulgou as imagens no seu perfil do Twitter.

Os dois caíram no chão enquanto trocavam agressões físicas até que foram separados por um moto-taxista que estava no local.

“Separa, separa”, diz a pessoa que filma a cena.

Nota da redação: o vídeo foi considerado pela plataforma como impróprio para menores de 18 anos, por conter cenas de violência.