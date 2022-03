Weverton revela intenção de encerrar a carreira no Palmeiras: “É a minha segunda casa”

Em conversa virtual com jornalistas, Weverton falou sobre a importância do Verdão para carreira e também para a família. No sábado, ele e a esposa, Jaqueline, realizaram um chá-revelação no gramado do Allianz Parque – o segundo filho do casal será Olavo, nome dado em homenagem ao avô do atleta.

Eu sou muito feliz, realizado, tenho identificação enorme com o Palmeiras, que foi muito rápida. Cheguei em 2018, esperei a minha chance, respeitei os companheiros, como o Prass, o Jailson, entendi o clube e já ser campeão no primeiro ano, depois Libertadores, todos os títulos, me traz identificação. Eu queria passar isso no domingo passado de compartilhar um momento íntimo da minha vida, com os torcedores – disse.