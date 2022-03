XP/Ipespe: Bolsonaro tem maior rejeição entre pré-candidatos, com 63%

Pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta sexta-feira (25) mostra que o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem o maior índice de rejeição entre os pré-candidatos à Presidência da República, com 63%. Em segundo lugar está o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 58%.

Em seguida, aparecem o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), com 55%; Ciro Gomes (PDT), com 45%; e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — que vem liderando a corrida eleitoral segundo as últimas pesquisas — em quinto lugar, com 42%.

Mais atrás, aparecem o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), com 38%; André Janones (Avante) e Felipe D’Ávila (Novo) estão empatados, com 36%; e, por último, a senadora Simone Tebet (MDB), com 35%.

Ainda segundo os dados, quando os entrevistados foram questionados sobre quem eles votariam “com certeza”, Lula tem a maior aprovação, com 45%. Bolsonaro aparece em segundo lugar, com 28%, seguido por Ciro Gomes e Sergio Moro, que empatam na terceira posição, com 11%.

Depois, aparecem João Doria (5%), Eduardo Leite (4%), Simone Tebet (3%), André Janones (3%) e Felipe D’Ávila (1%).

A pesquisa ouviu 1.000 brasileiros nos dias 21, 22 e 23 de março. O registro no TSE está sob o número BR-04222/2022. A margem de erro máxima é de 3,2 pontos percentuais.