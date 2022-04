Acre pode ficar sem estoque de dipirona a qualquer momento e secretaria pede racionamento

Após polêmica em torno da falta do medicamento dipirona nas unidades de saúde do Acre, o Departamento de Assistência Farmacêutica do estado se posicionou, por meio de nota, afirmando que houve o cancelamento do contrato em razão da falta de matéria prima.

O departamento adiantou ainda que poderá haver irregularidades quanto ao fornecimento da dipirona injetável, sendo necessário o racionamento para que ninguém seja prejudicado.

“Estima-se que haverá irregularidade no abastecimento da Dipirona injetável e demais apresentações […] apesar de tratativas com a indústria produtora, a mesma informou que ainda está sendo realizada a distribuição de forma fracionada do medicamento, para que seja possível atender todos os clientes, não havendo a garantia da regularidade desse fornecimento para o Estado do Acre”, informou.

O ativo necessário para a produção do medicamento é a dipirona sódica. De acordo com a nota, este problema está afetando as unidades de saúde de todo o país.