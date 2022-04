Adolescentes são flagrados pela PM usando drogas e fazendo sexo

Os adolescentes, com idades entre 13 e 16 anos, usavam uniforme de uma escola da cidade e estavam com mochilas. Os jovens apreendidos forneceram as características do traficante que teria fornecido a maconha. No entanto, negaram a prática de sexo ou prostituição no local.

Leia a matéria completa em METRÓPOLES, clique AQUI!